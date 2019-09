Paciente com tumor na cabeça espera cirurgia há quase dois meses no Walfredo Valquíria Pinheiro está internada no hospital desde o último dia 12 de dezembro. Os médicos alegam que o caso dela não é de urgência e pode esperar.

Há quase dois meses esperando uma cirurgia neurológica no Hospital Walfredo Gurgel, Valquíria Pinheiro, 37 anos, não sabe mais o que fazer para conseguir realizar o procedimento. Ela está internada na unidade de saúde, na enfermaria 213, desde o último 12 de dezembro.



De acordo com as informações de Vanuza Pinheiro, irmã da paciente, Valquíria chegou ao Walfredo com uma dor de cabeça, depois de passar pelo Hospital Santa Catarina e o Pronto-atendimento do Pajuçara e não receber o devido atendimento. Após o exame, foi detectado um tumor na cabeça da paciente, que logo foi internada.



“No final de dezembro disseram que ela realizaria a cirurgia, mas começou a greve dos anestesiologistas ( se refirindo ao fim dos contratos do Estado com as cooperativas) e nada foi feito”, resumiu a situação Vanuza, que precisa acompanhar a irmã durante todo esse período.



Segundo Vanuza, a paciente sente muita dor de cabeça e tontura e não consegue fazer nada sozinha. Mesmo assim, os médicos alegam que o caso dela não é de urgência e pode esperar.



No dia 14 de janeiro, o Nominuto.com procurou saber como estava a fila de espera por neurocirurgias eletivas no Walfredo Gurgel e foi informado que não havia ninguém aguardando.A assessoria de imprensa do hospital afirmou que irá procurar saber detalhes sobre a situação de Valquíria.