Servidores municipais continuam reclamando da desorganização no Palácio dos Esportes

Fotos: Camilla Káteb Estádio pérmanece lotado de servidores municipais

Camilla Kateb Maria do Carmo mostrou exames e se disse irritada com demora no atendimento

Eram servidores públicos que reclamavam da desorganização para se cadastrarem no Banco do Brasil. Com a transferência da conta única da prefeitura para o banco, eles precisam abrir conta para receberem os vencimentos.A aposentada Maria do Carmo reclamava bastante. “Em plena véspera de fim de mês é que eles resolvem fazer o atendimento. O prefeito, que já está no final da sua gestão, acabou nos dando um belo presente grego”, declara.“O atendimento está péssimo, desconfortante. Ninguém pode ou sabe explicar nada. Eles não têm condições de atender todo mundo hoje. Tudo desorganizado,” relata a estudante Raciane Daniele.Maria José da Silva, de 86 anos, aposentada, cardíaca, que sofre de pressão alta e disritmia cardíaca, se encontrava na fila desde o começo da manhã e ainda não sabia quando seria liberada.“Me encontro aqui na fila, e ninguém vem me perguntar se estou passando bem, nem ao menos se preocupa com meu estado. Estou com aqui com meus exames de saúde, mas não adianta em nada. Essa fila de idosos é como uma outra qualquer, a diferença é que só tem pessoas mais velhas”, afirma.A reportagem doconversou com o coordenador e responsável pelo atendimento ao público no Palácio dos Esportes, Araken Aranha. Ele argumentou que a população se encontra desinformada. De acordo com ele, foram feitas propaganda no rádio e na televisão, esclarecendo como e onde a população deve comparecer.“Estamos com 45 funcionários do BB, mais 60 contratados, e mais 25 servidores da secretária, fora uma ambulância da Samu que se encontra presente. Temos água e ainda toda uma atenção para os idosos e gestantes. Não entendemos o motivo de tanta indignação. Foi passado que eles teriam que apresentar a cópia da carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e o contracheque. O atendimento está sendo feito obedecendo ao dígito final da matrícula do servidor”, informa.E esclareceu: “Os servidores que já são clientes do Banco do Brasil vão ter seus salários depositados nas suas respectivas contas bancárias na data estipulada no calendário de pagamento divulgado pela Prefeitura do Natal. E os idosos que sofrem de alguma doença ou portadores de necessidades especiais estão tendo toda a atenção necessária”, declara.