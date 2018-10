Com 4 gols de Keirrison, Coritiba atropela Santos por 5 a 1 O time peixeiro segue em 13º lugar, com 43 pontos e agora enfrenta o Atlético/MG fora de casa.

Com quatro gols de Keirrison, o Coritiba goleou o Santos por 5 a 1, neste sábado, no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde garantiu matematicamente sua classificação para a Copa Sul-Americana. O Santos, que sonha com uma vaga no torneio continental, continuou fora da zona de classificação e ainda não conseguiu espantar de vez o risco de rebaixamento.



O artilheiro Keirrison, que não marcava há sete jogos, mostrou que é o "carrasco" do Peixe. Foi seu sétimo gol contra o time paulista, somente neste Brasileiro. No primeiro turno, na Vila Belmiro, ele marcou os três da vitória por 3 a 1.



Com o resultado, o Coxa voltou a vencer após três partidas e atingiu o sexto lugar, com 53 pontos. Na próxima rodada, o time volta a jogar em casa, domingo (30), às 16h, contra o Vasco.



O Santos não conseguiu evoluir na tabela e ficou um pouco mais distante da vaga para a Sul-Americana. O time segue em 13º lugar, com 43 pontos. Também no domingo (30) joga no Mineirão, diante do Atlético-MG, às 16h.





CORITIBA

Vanderlei, Tiago Bernardi, Rodrigo Mancha e Felipe; Arílton, Alê, Carlinhos Paraíba, Marlos e Ricardinho; Ariel (Guaru) e Keirrison (Henrique Dias).

Técnico:Dorival Júnior



SANTOS

Fábio Costa; Wendel (Pará), Adaílton, Domingos e Kleber; Rodrigo Souto, Brum, Bida (Cuevas) e Molina; Miachel (Adriano) e Kléber Pereira

Técnico: Márcio Fernandes



Data: 22/11/2008 (sábado)

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR

Árbitro: Giuliano Bozzano (DF)

Assistentes: Renato Miguel Vieira (DF) e João Patrício Araújo (GO)



Com informações do UOL Esporte