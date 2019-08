Operação Lord: Jailton Beira Rio sonha em retornar à Alcaçuz Considerado líder do tráfico na comunidade Beira Rio, ele prestou depoimento ao delegado Odilon Teodósio em uma penitenciária no interior de São Paulo.

Como parte das investigações da Operação Lord, o delegado Odilon Teodósio, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), viajou na semana passada a São Paulo, mais precisamente a cidade de Presidente Prudente, onde foi ouvir o depoimento de Jailton Beira Rio, que está detido em uma penitenciária de segurança máxima no interior paulista.



Jailton era considerado o líder do tráfico na comunidade Beira Rio, na zona Norte de Natal, e há algum tempo está preso em São Paulo onde responde a crimes como homicídio.



Odilon Teodósio disse que Jailton se mostrou calado em boa parte do depoimento.“Ele não falou nada. Pouco acrescentou de informações”, comentou o titular da Denarc.



Entretanto, Jailton Beira Rio fez uma revelação ao delegado Odilon Teodósio. “Ele me disse que o sonho dele é voltar para Alcaçuz (penitenciária estadual)”, revelou.



Após ouvir o pedido de Jailton Beira Rio, o delegado acredita ser "muito difícil" ele conseguir a transferência para a Penitenciária Estadual de Alcaçuz.