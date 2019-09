ASSU é o líder do Campeonato Estadual O "Camaleão do Vale" venceu sua segunda partida e tem saldo positivo de três gols.

Como se esperava, duas equipes do interior começam a mostrarem suas "armas" após o final da segunda rodada do Estadual, realizada neste domingo (25). O ASSU venceu o Alecrim de 2 a 0, jogo realizado no Machadão e assumiu a liderança isolada da competição, com seis pontos ganhos e três gols de saldo. Na estréia, o Camaleão do Vale bateu o potyguar/CN de 1 a 0.



O Santa Cruz, que também havia vencido na estréia - passou pelo ABC de 1 a 0 - voltou a somar três pontos na vitória de 2 a 1 sobre o Real Sociedade. O time do Inharé chega aos seis pontos e dois gols de saldo, um a menos que o líder ASSU, na segunda posição.



A terceira colocação agora é do ABC. O time da Frasqueira, que na estréia havia perdido de 1 a 0 para o Santa Cruz se recuperou aplicando goleada de 4 a 0 no Coríntians de Caicó, somando agora três pontos e três gols de saldo.



O América aparece na quarta posição, somando três pontos e um gol de saldo. Venceu o Macau de 2 a 0 na estréia e perdeu neste domingo para o Potiguar de Mossoró de 3 a 2.



Mesmo tendo feito sua estréia hoje, claro tendo um jogo a menos, o Potiguar de Mossoró já aparece na quinta vaga, com três pontos e um gol de saldo, fazendo parte do grupo dos seis melhores.



Na sexta posição está o Coríntians de Caicó. O Galo do Seridó mesmo tendo sido goleado pelo ABC neste domingo de 4 a 0, soma três pontos e é o último do grupo dos seis, mas tem saldo negativo de três.



O Baraúnas, que somou dois empates - 1 a 1 diante do Alecrim na estréia e 2 a 2 contra o Potyguar neste domingo - está na sétima colocação.



O Potyguar de Currais Novos é o oitavo colocado. O Leão do Seridó somou apenas um ponto em três jogos, com um saldo de um gol negativo.



O Alecrim está na nona colocação. O time verde tem um ponto e saldo negativo de um gol, mas perde para o Potyguar no número de gols marcados - 1 contra dois.



O Real Sociedade vem logo em seguida na décima colocação, pois perdeu os dois jogos, tem zero ponto e dois gols negativos de saldo.



Na lanterninha, o Macau, que jogou apenas uma partida, soma zero ponto, dois gols negativos de saldo e seu ataque ainda não marcou.