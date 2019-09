STTU vai abrir licitação para empresas de ônibus

Gabriela Duarte “Coletividade é prioridade, vamos desobstruir as vias para Natal poder andar”.

Segundo o secretário, a prioridade da pasta é beneficiar todos. “Coletividade é prioridade, vamos desobstruir as vias para Natal poder andar”.A Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano irá atuar em duas frentes: trânsito com elaboração de um plano de mobilidade urbana e no transporte com a licitação do transporte público.O plano de mobilidade urbana servirá tanto para solucionar problemas antigos, como o escoamento de carros nas principais vias de Natal, quanto para a construção de novos empreendimentos, como escolas e hospitais nas regiões populosas.No plano, estão incluídos projetos de mobilidade urbana como o Veículo Leve sob Trilhos (VLT) e vias para o cidadão que anda a pé.Kelps Lima confirmou o estudo para viabilizar os corredores de trânsito já existentes, já que Natal não dispõe de regiões alternativas de escoamento nas grandes avenidas. “Natal é uma cidade muito cara para fazer grandes obras. Vamos melhorar as condições do transporte público, revendo as linhas de transporte, alterando e até excluindo aquelas sem boas condições de uso”, garante.Perguntado sobre o foco principal da gestão à frente da STTU, Kelps Lima afirma que a educação no trânsito é a prioridade.“Vamos focar a campanha educativa da STTU no estacionamento correto, ganhando corredores de escoamento. Os carros não podem ficar estacionados nessas vias”, advertiu.“A partir de segunda-feira, vamos começar a atuar na Romualdo Galvão, no comércio, nas empresas”, diz.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (28).