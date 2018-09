Trio foge da delegacia de Felipe Camarão Nomes dos fugitivos ainda não foram confirmados. Apenas uma agente de Polícia Civil fazia a guarda dos presos no momento da fuga.

Três presos fugiram da delegacia de Felipe Camarão, na zona Oeste de Natal, no começo da tarde desta segunda-feira (17). Os nomes dos fugitivos ainda não foram confirmados pela polícia. No momento da fuga, apenas uma agente de Polícia Civil fazia a guarda dos presos.



Por telefone, essa agente disse que notou a fuga por volta das 12h40. “Ao que parece, eles serraram as grades da cela 1 e fugiram após pularem o muro”, disse a policial.



Ao todo, 32 presos superlotam as duas celas da delegacia. A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas pelos fugitivos, mas até o momento nenhum deles foi recapturado.