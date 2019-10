Cursinho do DCE da UFRN abre matrículas As aulas serão ministradas na própria UFRN, a partir do dia 2 de março de 2009.

Estão abertas, a partir desta sexta-feira (30), matrículas para o cursinho pré-vestibular do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do ano de 2009. As inscrições são feitas na sede do próprio DCE, no setor I de aulas, das 9h às 16h.

No ato devem da inscrição o estudante deve levar: duas fotos 3x4; cópia do RG; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência; cópia do histórico do Ensino Médio ou declaração de mesma espécie. Todas as cópias devem estar acompanhadas dos documentos originais.



A taxa de matrícula é de R$35 e a mensalidade R$40, a primeira deverá ser paga no ato da matrícula.



As aulas serão ministradas na própria UFRN, a partir do dia 2 de março de 2009. O aluno pode escolher entre os turnos vespertino (13h às 17h) ou noturno (das 19h às 22h).As vagas são limitadas. Mais informações, ligue: (84) 3215-3325.