ABC anuncia contratação do volante Erandir

Após semanas de negociação, o presidente do ABC, Judas Tadeu, confirmou nesta terça-feira (27) o acerto da contratação do volante Erandir, 26 anos, que atuou no Campeonato Brasileiro da Série B 2008 pelo Fortaleza/CE. O jogador rescindiu o contrato com Atlético/PR, que detinha os seus direitos federativos, e chega em definitivo ao Mais Querido com um contrato de um ano.Erandir é mais um que vem por indicação do treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, com quem trabalhou no tricolor cearense. O volante desembarcou em Natal no início da tarde desta terça-feira (27), e logo mais será apresentado oficialmente a imprensa e torcida presente ao CT Alberi Ferreira de Matos.Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:Francisco Erandir da Silva Feitosa – ErandirPosição: VolanteNascimento: 05/08/1982 (26 anos)Naturalidade: Fortaleza (CE)Clubes: O ABC será o terceiro clube do atleta. Iniciou nas categorias de base do Fortaleza/CE (2000-2001), se transferiu para o Atlético/PR (2001), retornou para o Tricolor cearense (2002-2005), voltou para o Furacão (2006-2008) e mais uma vez defendeu o Fortaleza/CE (2008), seu último clube. Na carreira, conquistou seis títulos cearenses (2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2008) e um Campeonato Brasileiro (2001).Fonte: www.abcfc.com.br