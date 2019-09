Assessor da Presidência da República debate projetos com a CMN

Elpídio Júnior Dickson e Swedenberger debatem possibilidade de TV Câmara aberta.

No encontro, o assessor presidencial sugeriu aos vereadores que elaborem, com o devido embasamento técnico, os projetos que possam ser conveniados com o governo federal. A partir daí, completou ele, a tramitação desses projetos pode ser acelerada e as parcerias, viabilizadas mais facilmente. "De nossa parte, estamos à disposição para auxiliar no que for necessário para dar andamento aos projetos da Câmara", afirmou.A reunião foi considerada como proveitosa pelo presidente Dickson Nasser, que aproveitou a audiência para entregar a Swedenberger Barbosa o plano institucional da Câmara, com a lista de projetos e ações relacionados para os próximos anos. Swedenberger disse ter ficado "surpreso positivamente" com o que foi exposto pelos vereadores. "Tudo isso mostra que a Câmara de Natal está interessada em estabelecer um contato cada vez maior com a população".

Troca de experiências

Logo após a audiência na presidência da Câmara Municipal, Swedenberger Barbosa reuniu-se com o vereador Raniere Barbosa e a equipe deste, para fazer uma explanação sobre gestão pública. Ele fez sugestões ao vereador e seus assessores, em torno da condução de um mandato parlamentar.Swedenberger, que é natalense de nascimento, mas está radicado em Brasília há vários anos, falou ainda sobre o relacionamento que um vereador deve manter com outros Poderes, outras instituições e com a própria comunidade que representa. De maneira simples e objetiva, tirou também dúvidas dos assessores do vereador."É um privilégio para mim e para a minha equipe ter tido a oportunidade ímpar de trocar experiências com um assessor graduado do presidente da República", destacou Raniere, agradecendo a Swedenberger pela colaboração prestada ao seu mandato.