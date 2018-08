Zé Lins: não sei por que pediram a quebra do meu sigilo bancário

Júlio Pinheiro MP requere quebra de sigilo bancário de Zé Lins.

, Zé Lins disse que tomou conhecimento sobre assunto esta manhã (11), através de amigos que leram a notícia na Internet.“Não sei do que se trata, mas já convoquei meu advogado para tomarmos as providências”, informou.A referida quebra de sigilo se referia ao processo de número 2008.011913-8 deveu-se a necessidade de coleta de informações para Inquérito Policial de número 037/05-DEDEPP, face indícios de infrações contidas no art.89 da Lei 8.666/93. O processo teria sido distribuído para a Juíza Patrícia Gondim, nesta segunda feira 10/11/2008 às 10h30min."Não recebi qualquer comunicado oficial", afirma.Zé Lins pertende ao PSB e, não conseguiu se reeleger nestas eleições. Durante a campanha, o atual prefeito de Currais Novos foi acusado de improbidade administrativa, pelo Ministério Público e a coligação adversária "Currais Novos unida com competência e honestidade", representada pelo então candidato, hoje prefeito eleito, Geraldo Gomes do DEM.