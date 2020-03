Aratu no Facho anima ruas de Tabatinga

Fotos: Marília Rocha

Esse ano, o Aratu completa 12 anos de edição e deve ser o maior evento já realizado. Segundo Nildo Ivo, membro da comissão organizadora do evento, são esperadas mais de 10 mil pessoas em todo o evento. “A expectativa é a melhor possível. Vendemos 5 mil camisas para a pista e 2 mil para os camarotes, sem contar com os foliões nas casas por onde o Aratu passa”, comemora.A concentração começa as 17 horas na rótula de Tabatinga, seguindo para a arena ao som das bandinhas de frevo. No percurso, os foliões podem conhecer os artesanatos da região e irão dispor da estrutura de bares e lanchonetes.O movimento cultural vai ter finalização na arena montada para receber os foliões, com banheiros, estrutura de bar e praça de alimentação. No palco, bandas locais e nacionais, animam a festa a partir das 20 horas.As atrações do palco são: DJ Goiano, Uskaravelho e Jammil. No camarote, a banda Pura Tentação anima os foliões que terão direito a água, refrigerante e caipifruta da Pitu gratuitamente durante a festa.As camisas estão sendo vendidas num estande montado no shopping Cidade Jardim até as 16 horas deste sábado pelo preço de R$ 40,00 pista e R$ 80,00 camarote. Para os foliões atrasos, a comissão organizadora irá disponibilizar mais um lote de camisas na hora do evento.