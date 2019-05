Renúncia de Micarla é publicada no Diário Oficial Deputada estadual renunciou ao mandato para tomar posse nesta quinta-feira do cargo de prefeita de Natal. Paulo Davim assume vaga de Micarla na Assembleia.

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (1º) traz a renúncia da deputada estadual Micarla de Sousa do mandato. De acordo com o ato regimental número 001/2009 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Micarla de Araújo Sousa Weber (PV) renuncia do mandato de deputado estadual, eleita no pleito de 1º de outubro de 2006, para tomar posse no cargo de prefeita de Natal.



O ato é assinado pelo presidente da Assembleia, deputado Robinson Faria. Em outro ato, o presidente da AL convoca o primeiro suplente candidato no mesmo pleito, pela mesma coligação partidária para assumir como titular o mandato de deputado estadual. Paulo Roberto Davim, também do Partido Verde, assume a vaga deixada por Micarla de Sousa.