Homem é assassinado no quintal de residência em Felipe Camarão Ivanilson do Nascimento foi morto com tiros na cabeça no sábado (27) à noite.

O corpo de Ivanilson Duarte do Nascimento, 23, foi encontrado na noite do sábado (27) dentro do quintal de uma residência, em Felipe Camarão, na zona Oeste de Natal.



De acordo com o chefe de operações da Polícia Militar, major Alarico Azevedo, o crime aconteceu na Travessa São Miguel por volta das 21h30 nas proximidades da estação de trem e do antigo forno do lixo.



A vítima foi morta com tiros na cabeça e, segundo informações do major Alarico, o dono da residência onde Ivanilson foi encontrado não quis dar muitas informações do ocorrido.



A polícia ainda não tem pista do suspeito que cometeu o crime nem a motivação para o assassinato. O caso será investigado pelo 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão.