Crise afeta exportação de melão no RN Presidente da Coex aponta a retração do consumo e a mudança de Porto como principais motivos.

As exportações do Rio Grande do Norte caíram quase 10% esse ano. O agronegócio continua liderando a pauta do Rio Grande do Norte, com as exportações de melão e castanha de caju dividindo a liderança de janeiro a novembro desse ano. Mesmo assim, o presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade – Coex, Segundo de Paula confirmou o mau momento vivido pela exportação de frutas no estado.



A retração do consumo de frutas pelos europeus, principais compradores, e a mudança do escoamento da produção são apontados por Segundo como fatores na diminuição das exportações do Rio Grande do Norte. “A crise está atingindo as exportações de melão porque os europeus não estão mais comprando”, diz.



Outro problema apontado por Segundo é a mudança na exportação do Porto de Natal para o Porto de Pecém, no Ceará. Ele afirma que a falta de infra-estrutura do porto e os incentivos proporcionados pelo governo cearense são os motivos para a mudança.



Sobre a expectativa da comercialização para o próximo ano, Segundo Paula, acredita que só poderá avaliar os efeitos da crise na Fruit Logística. “Vamos para a Alemanha em fevereiro, onde fechamos a safra do próximo ano. Lá é o termômetro para saber como está a situação real da comercialização do melão potiguar no exterior”, declara Segundo.