Acaba hoje prazo para legalizar arma de fogo

Termina hoje (31) o prazo para regularização de armas de fogo. Para fazer o registro a pessoa deve procurar uma unidade da Polícia Federal (PF) em todo país ou fazer o registro provisório pela internet, no endereço eletrônico www.dpf.gov.br.No caso do registro provisório pela internet, o dono da arma terá 90 dias para ir até a Polícia Federal e, de posse de toda a documentação necessária, solicitar o registro definitivo.A partir de amanhã (1º), quem tiver uma arma de fogo sem registro ou com o registro vencido terá que entregá-la na Polícia Federal e receber uma indenização entre R$ 100 e R$ 300. Nesse caso, o portador deve estar de posse de uma guia de trânsito da arma, que pode ser obtida no site da Polícia Federal.De acordo com a PF, quem não legalizar sua arma de fogo até hoje está sujeito às penas previstas no Estatuto do Desarmamento.

* Fonte: Agência Brasil.