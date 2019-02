Governadora define metas para infra-estrutura

Cedida Wilma estipula metas para infra-estrutura

A governadora Wilma de Faria já definiu as obras prioritárias na área de infra-estrutura até o fim da sua administração, em 2010. Além da recuperação e construção de estradas, que ela já havia anunciado, a chefe do Executivo Estadual quer dotar o Rio Grande do Norte de mais adutoras.



O anúncio foi feito durante a última Sabatina Nominuto.com, realizada na quarta-feira (10). Wilma de Faria divulgou os dados relacionados a Agenda do Crescimento, programa criado na sua gestão e que pretende até a entrega do cargo, investir R$15 bilhões em obras e ações no Estado."Nós já cumprimos 40% da Agenda e vamos acelerar em 2009".



O conteúdo completo, com esta e outras declarações da governadora Wilma de Faria (PSB) você confere na edição n° 38 do Jornal Nasemana, que está nas bancas.