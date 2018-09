Artur Ferreira: 50 anos no futsal do RN

Deodato Dantas/Reprodução O América de futsal dos temmpos que Artur ainda era o central

Esse homem, essa lenda viva será homenageado na próxima sexta-feira, dia 14, no Centro Educacional Maristela, às 19h. Um jogo-homenagem envolvendo atletas de ABC, América, ASSEN, Aspetro, Bandern, UFRN, enfim, todas as bandeiras, será realizado em comemoração ao meio século de Artur Ferreira dentro do futsal do Estado.Todos os atletas, ex-atletas, amigos próximos, amigos distantes, ex-companheiros, ex-pupilos, todos, sem exceção, estão sendo convidados para o evento. Presença confirmada da maioria dos nossos ex-craques: Boinho, Cláudio Varela, Ewerton, Sílvio, Agamenom, Marquinhos, Lola, Paulinho, Jarrão, Gileno, Juca, Dênis, Djavan, Zé Carlos, Nito, Vereador, Aladim, Walmir, Walmari, Armando, dentre outros.O evento será aberto para todos os amantes do Futsal do nosso estado. E se você conhece alguém que, por um motivo ou outro, ainda não está sabendo da homenagem está autorizado a fazer o convite.Este evento marcará a abertura da II Copa Maristella de Futsal, coordenada pelo Prof. Marcos Antônio. Contamos com o apoio do Centro Educacional Maristella, Cia. do Esporte e da Acrilart.A coordenação, que não tem nenhuma intenção de criar qualquer tipo de regra, espera contar com a participação de ex-craques do futsal, muitos dos que jogaram ao lado de Artur.Mais informações: 9988 9990, falar com o professor Ewerton Cortez, ex-craque de ABC e América, ex-pupilo, companheiro de comissão técnica, e amigo de longa data, que é, junto com a coordenação da II Copa Maristela, um dos organizadores desta festa.OBS: para os amantes do futsal: na foto, entre outros nomes famosos de nosso esporte estão: o lendário técnico Olinto Galvão, José Rocha (dirigente), Ítalo, Cláudio, Beto Coronado, e agachado, o primeiro da esquerda para a direita, é ele, o Artur Ferreira, Exmar Tavares (com a bola), Vem-Vem, Leonel e Gilson.