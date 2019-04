Inova-RN receberá R$ 2,5 milhões do governo estadual

O Governo do Estado vai liberar recursos para os aprovados no Programa Inova RN. A solenidade será realizada nesta terça-feira (23), às 10h, no Sebrae. Por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), serão liberados recursos no valor de R$ 2,5 milhões do Edital 004/2008, Inova-RN, de apoio às pesquisas aplicadas a pequenas e micro empresas potiguares.Durante o evento também será assinado o convênio entre o Governo do Estado e o Sebrae e lançados os editais Inova Dois, Pappe Dois e RHAE, que totalizam ais R$ 4,35 milhões para inovação nas micro e pequenas empresas potiguares.O Inova quer minimizar a distância existente entre o conhecimento científico e sua aplicação no setor produtivo para proporcionar o aumento da competitividade da pequena e micro empresa.Serão apoiados 25 projetos para o desenvolvimento de novos produtos e novos materiais, além de atividades nas áreas de mineração, turismo, informática, reciclagem, engenharias, agronegócio, fruticultura, agricultura, processamento de alimentos, confecção e bebidas. Os recursos do Inova são oriundos Governo do Estado e do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).



*Fonte: Assecom.