PRF registra 19 acidentes A grande quantidade de ocorrências foi devido às chuvas das últimas 24 horas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas últimas 24 horas 19 acidentes nas BRs do Rio Grande do Norte. As ocorrências fizeram 14 vítimas, embora apenas quatro pessoas tenham saído feridas. A única morte resultou de um acidente na Reta Tabajara, na altura da BR 304, em Macaíba.

Segundo a polícia, as chuvas - com as que caíram no litoral do estado nessa sexta-feira (16) - sempre deixam as estradas mais vulneráveis a acidentes. Na BR 101, próximo a ponte de Igapó, uma moto (MXI 5852) participou de uma colisão traseira com um Fiesta (LWB 1906). O motoqueiro Josafá Domiciano Marques saiu levemente ferido.



No trecho entre Currais Novos e Acari, na BR 226, uma caminhonete D-20 (HQI 9529) capotou deixando dois feridos, o motorista José Moura Fonseca, 49 anos, e o passageiro José Valentin da Fonseca, 71 anos.



Por volta das 21h de ontem, na BR 101, em Neópolis, José Paulo Reinaldo Pereira Felino, se feriu ao bater no Palio (MXL 7242) no Corsa (NNK 5789).