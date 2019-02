Garibaldi promete empenho para aprovar projeto de cotas nas universidades

Cedida Fátima Bezerra, Garibaldi Alves e MSU.

O projeto prevê 50% das vagas dos cursos de graduação, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desse percentual serão reservadas vagas para estudantes negros e índios. O cálculo do número de vagas, pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, será feito de acordo com a população de cada Estado.O senador Garibaldi disse que, apesar desta não ser uma decisão apenas dele, vai se empenhar para que o projeto seja votado o mais rápido possível. "Ter sido aprovado na Câmara dos Deputados já foi muito importante, vou me empenhar para que seja votado também no Senado."Para a deputada Fátima, a aprovação do projeto vem resgatar uma dívida histórica que a sociedade brasileira tem com as chamadas minorias. Ela comentou sobre a pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, em julho de 2006, em que 87% dos brasileiros foram favoráveis às cotas nas universidades. "Sabemos que o tema ainda é polêmico, mas temos estudos que a maioria da sociedade apóia a proposta."Na audiência estavam presentes dois índios representantes da Associação Cultural dos Povos Indígenas (ACPI) e da tribo dos Tupinambá, na Bahia.O MSU quer que o projeto seja votado no Senado Federal antes dos trabalhos legislativos deste ano serem encerrados.