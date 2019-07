Júlia Arruda descarta possibilidade em aderir ao grupo de apoio a Micarla de Sousa

Vlademir Alexandre Júlia Arruda permanecerá na oposição.

O parlamentar voltou ao cargo com o apoio dos colegas e da prefeita Micarla de Sousa (PV), que trabalhou nos bastidores. Os que se mantiveram na oposição pretendem se reunir hoje (14), na CMN. Entre eles está a vereadora Júlia Arruda (PSB).Nesta reunião, que será no gabinete do vereador Maurício Gurgel (PHS), seis vereadores vão reafirmar suas posições. Júlia declarou aoque não há a menor possibilidade de mudar de opinião.Questionada sobre a mudança, levando em consideração que, dos sete vereadores eleitos pelo seu partido, apenas ela se coloca na oposição à nova administração, ela respondeu: “Fui eleita por oposição. Além disso, não fiz parte do palanque dela [Micarla]”, justificou, garantindo também que nunca recebeu convite para integrar a situação.A exemplo dos demais componentes do grupo, a representante do PSB ressalta que fará uma oposição “sem radicalismo”.Quanto à convocação para apreciar a Reforma Administrativa, a vereadora disse que até agora não tomou conhecimento do conteúdo da matéria.“Após analisar a propostas, com certeza tomarei a decisão que for melhor para Natal”.