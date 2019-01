"Herança maldita" faz o Vasco cair para a Segunda Divisão O clube carioca sequer fez sua parte, perdeu para o Vitória em casa e não tve como escapar da degola.

Um torcedor subindo a marquise do estádio de São Januário. Cena forte, causando desespero de uma torcida que acabava de ver seu time rebaixado para a Série B. Graças a ação da polícia, o vascaíno que tentava se suicidar pelo rebaixamento do seu time teve sua ação impedida. Tristeza completa, despedida de Renato Gaúcho e Edmundo (provável), resultado de uma "herança maldita" deixada por Eurico Miranda, um Vasco às cegas e completamente arrasado. É hora de se reerguer e seguir exemplo de Grêmio, Botafogo, Palmeiras e Corinthians, esse ano.



O 7 de dezembro ficará conhecido, é claro, como o dia mais triste da história do Vasco. Os resultados dos concorrentes foram adversos e, além disso, o time da Colina não foi capaz de fazer a sua parte e perdeu para o Vitória, por 2 a 0, neste domingo, em São Januário, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o Cruzmaltino está fadado a disputar a Série B da competição nacional. Leandro Domingues e Adriano fizeram os gols do encontro fatídico para a torcida da casa.



Sendo assim, o clube da Colina, que se manteve em 18º, com 40 pontos, não faz mais parte do grupo seleto de clubes que disputaram todas as edições da competição nacional. Agora, só Flamengo, Cruzeiro e Internacional se gabam de tal feito. Além disso, o jogo ficou marcado pela mancha nas carreiras do atacante Edmundo e do técnico Renato Gaúcho, que se despediam de São Januário. O Vitória terminou a competição em 10º, com 52 pontos.





VASCO

Rafael, Wagner Diniz, Jorge Luiz, Odvan e Johnny (Leandro Bomfim); Jonílson, Mateus (Faioli), Madson e Alex Teixeira; Leandro Amaral e Edmundo.

Técnico: Renato Gaúcho



VITÓRIA

Gléguer, Wallace, Leonardo Silva, Marcelo Batatais e Marcelo; Vanderson, Renan, Willians (Ricardinho) e Leandro Domingues; Jackson e Marquinhos (Adriano).

Técnico: Vágner Mancini



Data: 7/12/2008 (Domingo)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alício Pena Júnior (MG/Fifa)

Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Helberth Costa Andrade (MG)



