Futebol de gente grande

Artur Dantas Wassil Mendes comandou os meninos do ABC na Copa São Paulo este ano.

Participação no profissional

Mesmo com a desclassificação precoce, o técnico da equipe sub-18 do ABC, Wassil Mendes, avaliou como "muito boa" a performance do time na Copa. Ele garantiu que o grupo tinha condições de ir mais adiante no torneio, mas um detalhe definiu a eliminação do time para os cariocas. "A nossa campanha não foi excelente e nós tínhamos chances de voltar para casa com um resultado melhor", disse.No entanto, o time foi mais longe em termos técnicos. Durante a competição, Wassil destacou alguns jogadores com boas atuações e gols, como foi o caso do lateral-direito Paulinho, do zagueiro Édson, do atacante Jakson, o meia Coimbra, o volante Sorato e o goleiro Welligton. Na apresentação ao clube, o técnico Heriberto da Cunha já havia citado Paulinho como possível reforço na lateral-direita para o Campeonato Estadual de 2009.Além desses jogadores, o ABC deve aproveitar outros talentos do clube para disputar campeonatos do calendário 2009 da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF). "Ainda estamos esperando que a FNF monte o calendário para este ano. Depois disso é que vamos saber em qual competição iremos trabalhar, se vai ser do juvenil ou do juniores ", completa Wassil.O técnico concluiu dizendo que, em 2009, o ABC formou um time melhor que o de 2007, porém ainda atrás dos times das regiões Sul e Sudeste. "Já evoluímos bastante, mas temos que melhorar mais com relação à estrutura do time. A estrutura do clube é muito boa e o que falta é um maior investimento em alimentação e vale-transporte", aponta.No primeiro jogo-treino realizado pelo ABC no estádio Frasqueirão na quarta-feira (14), o técnico Heriberto da Cunha deu uma mostra clara de que pretende utilizar jogadores das categorias de base do clube em competições do Campeonato Estadual de 2009. No jogo contra o selecionado da Cidade da Esperança, o goleiro Welligton e o lateral-direito Paulinho participaram da goleada de 12 a 0. Outros jogadores agregados à equipe profissional foram o zagueiro Edson, o volante Sorato e o meia Coimbra, destaques na Copinha.Heriberto se apresentou ao ABC somente após acompanhar as duas primeiras rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputadas entre 4 e 7 de janeiro. Lá, o treinador pôde analisar alguns dos jogadores que entraram em campo para o jogo contra o SEV-Hortolândia, Flamengo e União Barbarense.Entretanto, a cautela ainda é a principal arma do treinador. Ele falou que os jogadores têm qualidade, mas é necessário trabalhar os valores com o tempo “para não queimar todos os garotos de uma só vez". "Os atletas são muito jovens e precisam ser trabalhados. Eles são promessas, mas alguns deles, quando vão para o profissional, não rendem o esperado. Por isso, estamos trazendo eles para treinar com atletas mais experientes", concluiu.O técnico do juniores, Wassil Mendes, também prefere usar a calma na hora de apontar os futuros "craques" do alvinegro. Para ele é necessária muita paciência para formar os futuros jogadores do profissional do clube. Ele disse que alguns jogadores ainda estão fixando os fundamentos do futebol e não adianta atropelar etapas do treinamento.Wassil ainda destacou as vantagens e desvantagens de se trabalhar com atletas mais novos. "É uma fase complicada, na qual os jogadores têm muita vontade, se esforçam e procuram obedecer o treinador, mas alguns têm uma cobrança em casa para ajudar financeiramente a família. Também temos que trabalhar a cabeça desse jovem", afirma.