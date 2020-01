Educacenso: escolas devem enviar relatórios até março

Situação do aluno deve ser informada até 15 de março pelas escolas de educação básica das redes pública e privada, pela página eletrônica do Inep (www.inep.gov.br). Deverão ser enviadas a coleta de dados sobre a movimentação (transferência ou abandono) e o rendimento (aprovação ou reprovação) dos seus alunos no final no ano letivo de 2008. Essas informações são complementares ao Censo Escolar da Educação Básica.O informante do Censo de cada escola deverá abrir a página eletrônica do Inep e acessar o hotsite com um sistema para coleta desses dados. O login e a senha para informar a situação do aluno são os mesmos usados para preencher as informações sobre o Censo Escolar.

Caso o gestor não tenha senha ou login para acessar o sistema Educacenso ( http://www.educacenso.inep.gov.br/ ), deverá entrar em contato com a coordenação estadual do Censo Escolar por meio dos telefones (84) 3232-1353/1357.A coleta inicial do Censo usa como referência de data a última quarta-feira do mês de maio, pois o foco é sobre as matrículas. Já as informações sobre a situação do aluno são coletadas no ano posterior.

Todos os anos as escolas devem informar a situação do aluno. A aprovação e a reprovação fazem parte do cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb *, que é divulgado a cada dois anos e expressa, em valores, os resultados mais importantes na educação, que são a aprendizagem e o fluxo escolar.

As escolas que não informam ao Inep a situação de seus alunos ficam fora dos indicadores educacionais e, conseqüentemente, sem Ideb.*O Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, é o indicador criado para orientar o direcionamento de verbas da educação, a partir dos dados sobre aprovações escolares, obtidas no Censo Escolar, e médias de desempenho no SAEB - para as unidades da federação e para o país, e na prova Brasil - para os municípios.