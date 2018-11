Secretário de Saúde faz promessas a servidores grevistas George Antunes prometeu pagar atrasados e mudança de nível ainda em dezembro. As negociações sobre reajuste ficariam para 2009.

O secretário estadual de Saúde, George Antunes, prometeu aos servidores da saúde, em greve há mais de um mês, que irá pagar ainda no mês de dezembro a primeira parcela dos três meses de gratificações atrasadas. Além disso, ele garantiu ainda para este ano a mudança de nível em 3% no salário base. E negociações sobre o reajuste do salarial em 2009.



As promessas foram feitas nesta terça-feira (25), durante conversa com uma comissão do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde), após uma manifestação na sede do Hemocentro.



De acordo com a diretora de comunicação do Sindsaúde, Sônia Godeiro, a conversa foi um bom começo. “Mas nós vamos aguardar a confirmação do pagamento por escrito”, ressalta.



Segundo Sônia, o salário mínimo teve três reajustes após a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores e, no entanto, eles não tiveram nenhum.