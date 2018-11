Deputados aprovam requerimento para convocar secretários de estado

Vlademir Alexandre Wober Júnior consegue aprovar requerimento para convocar secretários.

O requerimento foi apresentado pelo deputado estadual Wober Júnior do PPS. Segundo ele, a data da reunião ainda será agendada.A votação foi acompanhada por um grupo de servidores, em greve, que lotaram as galerias do Plenário Clóvis Motta, na sessão desta quarta-feira (26).