Seguro desemprego poderá ser pago por até sete meses

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a pedido do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para até sete meses o seguro desemprego. O valor máximo do benefício pago atualmente é de R$ 870,01.O ministro disse que se o presidente da República sentir necessidade é possível ainda estender o benefício por até 10 meses, com medida provisória. Ele refutou a possibilidade, porém, de redução no valor do benefício. Segundo Lupi, a proposta não tem a aprovação do ministério.Só vão ser beneficiados os setores que estão em situação crítica quanto às demissões ocorridas em dezembro, janeiro e fevereiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O ministro citou como exemplo os setores de siderurgia e de mineração.“Não podemos fazer aleatoriamente, pois podem ocorrer solicitações indevidas. Alguns setores como construção civil e serviços já estão revertendo a situação.”O ministro lembrou que os dados de empregabilidade de janeiro são negativos, mas “infinitamente” melhores que os de dezembro.Em outra medida o conselho autorizou a liberação de R$ 200 milhões para o capital de giro das revendedoras de carros usados.