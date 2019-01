Salatiel volta a criticar Carlos Eduardo e diz que vereadores irão fazer alterações no OGM

Elpídio Júnior Salatiel: "Alguém tem que presentear o prefeito com um calendário".

“Alguém tem que presentear o prefeito com um calendário e avisar a ele que o mandato dele termina no fim do ano”, disse o vereador, afirmando que o prefeito faltou com a verdade quando declarou que os pagamentos dos benefícios e contratos estão contemplados no Orçamento do ano que vem.“Como ele pode dizer isso, se ainda nem votamos o OGM? As gratificações foram concedidas com efeito a partir de 3 de dezembro, por isso não vale a afirmação de que estão garantidas no OGm de 2009”, declarou Salatiel, que também tem seu mandato finalizado em 31 de dezembro.Para o líder do PSB na Câmara, o prefeito está tentando colocar Micarla em dificuldades políticas, já que ela deverá reverter parte das incorporações concedidas, o que trará um desgaste à prefeita.“O prefeito teve sete anos para administrar. Por quê ele não fez isso (incorporações) antes e vem fazendo nesses últimos dias? Ele poderia ter concedido isso durante a sua administração. È estranho. Ele quer colocar Micarla em dificuldades”, acusou Salatiel.Sobre a apreciação do Orçamento, Salatiel informou que a comissão de Finanças da Câmara Municipal vem procurando ouvir os membros da atual administração e da equipe de transição da Prefeitura, para que eles possam apresentar as sugestões de alterações ao projeto de OGM enviado por Carlos Eduardo.Na segunda-feira (8), os vereadores irão ouvir membros da Semov, Arsban, Urbana e Semtas. Na ocasião, os membros da equipe de transição da prefeita eleita também poderão participar da discussão. “Vamos ouvir e tentar ajudar da melhor forma possível a próxima administração”, garantiu o parlamentar.A segunda votação do Orçamento para 2009 estava agendada para a próxima terça-feira (9). No entanto, o presidente da CMN, vereador Dickson Nasser (PSB), dará início ao recesso apenas no dia 22 de dezembro, uma semana a mais do que a expectativa inicial. “Teremos tempo para analisar com calma as emendas e as necessidades da próxima gestão”, disse Salatiel.