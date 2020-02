PM acusado de homicídio é julgado na 11ª vara Criminal Agnelo Batista da Silva é acusado de matar Carlos Henrique Gomes da Silva em maio de 2002.

A 11ª vara Criminal de Natal, competente para julgar crimes militares, está realizando na manhã de hoje (11) o julgamento de Agnelo Batista da Silva, acusado de matar Carlos Henrique Gomes da Silva em maio de 2002.



De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em serviço, quando a vítima estava numa viatura do tipo blazer, com o acusado, e mais dois soldados da Polícia Militar, chamados Jean e Alexandre Lima.



Um exame de reprodução simulada constatou que o disparo, de arma de fogo, que matou Carlos Henrique não foi acidental.



Segundo a peça acusatória, tudo começou com uma discussão entre a vítima e o acusado a respeito de um ato ilícito que Agnelo supostamente teria praticado.

Antes do crime que culminou em sua morte, Carlos Henrique havia solicitado sua transferência para outra Companhia, mas foi deferido.