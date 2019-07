Carlos Eduardo avalia em fevereiro condição de disputar Governo do Estado

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo não descarta disputar Governo em 2010.

Assim que deixou o Palácio Felipe Camarão, onde a prefeita Micarla de Sousa (PV) assumiu o comando da capital, Carlos Eduardo disse que não demoraria a retomar sua atividade política, mesmo que sem o mandato. O ex-prefeito, inclusive, informou que recebeu convites para assumir cargos, mas que é mais provável que fique apenas na iniciativa privada até o próximo ano.“Só assumo algum cargo se tiver a condição de fazer algo de concreto. Não quero um cargo para ser um emprego, e que eu não tenha condições de realizar nada. Mas como sou candidato em 2010 e o prazo para a desincompatibilização é em março do ano que vem, tenho que avaliar bem se aceito ou não os convites. Mas estou examinando as hipóteses”, explicou, lembrando que tem propostas para assumir postos em Brasília.Sobre a falta de exposição do seu nome como pré-candidato ao Governo, enquanto João Maia (PR), Robinson Faria (PMN), Iberê Ferreira (PSB) e Rosalba Ciarlini (DEM) estão na mídia como os candidatos mais prováveis, Carlos Eduardo diz que não está preocupado, mas que saberá se sua candidatura à sucessão de Wilma de Faria (PSB) é viável depois que começar a percorrer o estado.“Há tempos estou longe do interior. Meu nome é muito bem lembrado em Natal, por isso fui posto como pré-candidato. Uma candidatura ao Governo não pode ser um projeto só nosso, por isso temos que amadurecer as coisas e ver se o caminho é disputar o Governo”, disse o ex-prefeito.Entretanto, Carlos Eduardo reafirmou a candidatura em 2010 está garantida, mesmo sem saber a qual cargo. Com relação ao partido, o ex-prefeito preferiu não se antecipar e despistou quando questionado se pretende deixar o PSB. “Só vou cuidar da política em fevereiro. Falo sobre isso apenas em fevereiro”, disse Carlos Eduardo.