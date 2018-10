Adão Eridan desiste de candidatura à Presidência da CMN e declara apoio a Dickson Nasser

Elpídio Júnior Adão Eridan: "Não sirvo para ser votado, mas sirvo para votar? Nada disso".

Participando de reuniões com os vereadores Ney Lopes Júnior (DEM), Hermano Morais (PMDB), Luís Carlos (PMDB), Edivan Martins (PV), Aquino Neto (PV), Raniere Barbosa (PRB), George Câmara (PCdoB), Franklin Capistrano (PSB) e, na segunda-feira (17), com a vereadora eleita Júlia Arruda (PSB) – que cedeu a casa para o encontro –, Adão buscava ser o candidato do grupo. No entanto, comentários de Hermano, George e Ney Júnior irritaram o vereador.Segundo Eridan, os parlamentares defendiam que nenhum vereador que foi denunciado na Operação Impacto deveria ser o candidato do grupo, pois “seria o único jeito de resgatar a imagem da Câmara”. Para o parlamentar do PR, a atitude é um pré-julgamento aos parlamentares denunciados e que ainda irão se defender na Justiça.“Na reunião de ontem (17), na casa de Júlia Arruda, decidi que não apóio este grupo. Como é que eles dizem que eu não sirvo para ser votado, mas sirvo para votar? Nada disso. Vou provar minha inocência”, disse Adão Eridan.Além do descontentamento com os demais parlamentares de oposição a Dickson, Adão também afirmou que a relação de amizade que tem com o atual presidente também influenciou sua decisão. “Ele (Dickson) vem fazendo um bom trabalho, é uma pessoa que eu conheço, e por isso preferi ficar com Dickson, porque sei que ele também vai provar a inocência dele”, disse.Sobre as condições de vitória de Dickson Nasser, Adão Eridan acredita que mais vereadores estarão confirmando apoio ao atual presidente. “Espero que a corda do caranguejo continue quebrando e que mais uns dois ou três também confirmem o apoio a Dickson para que ele vença com ainda mais tranqüilidade”.