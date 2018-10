Ney Júnior: “Tenho esperança que o nosso grupo ganhe um maior volume" Principal articulador do grupo de oposição na eleição da Presidência da Câmara, o vereador eleito está otimista com o empenho dos companheiros.

A reunião extraordinária promovida ontem pelo grupo de oposição da eleição da presidência da Câmara Municipal rendeu bons frutos, segundo o vereador Ney Lopes Júnior (DEM), principal articulador do movimento.



A intenção da reunião foi fazer uma avaliação do pleito da mesa diretora e "buscar uma melhor forma de arquitetar mudanças regimentais para proporcionar maior transparência legislativa por parte da instituição".



Segundo o vereador eleito, a prioridade foi discutir formas de melhorar a imagem da instituição, que foi denegrida após o episódio da Operação Impacto, ocorrido no dia 11 de julho de 2007.



Ele alega que a população está totalmente descrente com a representação da Casa. “Precisamos de um representante que esteja isento de qualquer tipo de opinião que denigra a imagem da instituição, que assuma o compromisso de resgatar a credibilidade e legitimidade da Casa e que também garanta uma boa governabilidade da prefeita eleita, Micarla de Sousa”.



A preocupação por parte dos indiciados para renovar a imagem da Câmara, e o desejo dos opositores em colaborar, não fazendo “oposição por oposição” também foram pontos destacados pelo vereador.



“Poucas vezes vi isso. Vereadores fazendo uma oposição sadia, voltando as suas preocupações para a cidade”.



O grupo também está estudando formas de fazer com que a população tenha um maior conhecimento do trabalho realizado pelos vereadores. O foco seria aumentar a visibilidade da instituição através da TV Câmara, da rádio e de um impresso, que possa ser distribuído em postos, supermercados, escolas.



“A sociedade precisa enxergar as pessoas que realmente defendem os interesses da população”.



“Tenho esperança que o grupo ganhe um maior volume. Precisa resgatar a imagem da instituição. Queremos mostrar que no dia 25 de outubro mudamos o capítulo da história da Câmara Municipal.”