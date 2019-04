Sesi Bonecos chega a Natal neste fim de semana

Fotos: Divulgação Sesi Bonecos está em turnê pelo Nordeste.



Programação:



Sábado, 20 de Dezembro Horário Espetáculo Local 16h30 Uma Volta ao Giramundo Pavilhão da Exposição 16h30 - Entre o público 17h - 21h Circo Minimal Circo 17h O Romance do Vaqueiro Benedito Palco 3 18h Mestres Mamulengueiros Tenda Mestres 18h Babau Palco 1 19h As Aventuras de Bambolina Palco 2 19h Mamulengo de Josivan e Daniel Palco 3 20h Sangue Bom Palco 1 Domingo, 21 de Dezembro Horário Espetáculo Local 16h30 Uma Volta ao Giramundo Pavilhão da Exposição 16h30 - Entre o público 17h - 21h Circo Minimal Circo 17h O Caso da Cobra Pantera Palco 3 17h Bonecrônicas Palco 1 18h Mestres Mamulengueiros Tenda Mestres 18h Giz Palco 2 19h Mamulengo Riso do Povo Palco 3 19h Homem Voa? Palco 1

Do Rio Grande do Norte, a companhia de teatro João Redondo mostra o espetáculo Mamulengo de Josivan e Daniel, sábado, às 19h, no Palco 3.Em sua 5ª edição, o Sesi Bonecos traz espetáculos de diversas regiões, abordagens e estilos, com encenações para crianças e adultos. Quatro carretas e seis caminhões estão passando por capitais nordestinas com 60 toneladas de equipamentos e centenas de bonecos.O mestre-de-cerimônias oficial do projeto é peça construída pela técnica "luva com varas". A mão do artista é introduzida por dentro, para manipular a cabeça e o corpo. Varetas de aço são usadas nas extremidades das mãos e movimentam os braços. Seu temperamento é divertido e eloqüente. Ele é uma espécie de garoto-propaganda do festival.