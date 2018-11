Francisco Manoel Filho é o novo presidente da Liga Desportiva Mossoroense Pedro Teodoro Negócio, que deixa o cargo ocupado por ele desde 2005, foi derrotado nas urnas por oito votos contra seis.

A Liga Desportiva Mossoroense (LDM) tem um novo presidente. Em eleição realizada na noite de ontem, no Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, a maioria dos 14 filiados da entidade escolheu o candidato de oposição Francisco Manoel Filho como o novo mandatário do futebol na cidade e região pelos próximos quatro anos. Pedro Teodoro Negócio, que deixa o cargo ocupado por ele desde 2005, foi derrotado nas urnas por oito votos contra seis.



"Acho que a democracia foi um fator preponderante. Prevaleceram os votos dos filiados e eu aceito isso porque foram eles também que me colocaram aqui por quatro anos. Desejo que Francisco [Manoel Filho] possa fazer uma boa administração. Como ele mesmo disse, era um sonho dele desde 2001, então que esse sonho possa ser bem realizado", desejou Pedro Teodoro.



Já para o vencedor do pleito, as presenças dos nomes de Francisco Simone e Francisco Braz como componentes de sua chapa foram primordiais para a vitória. "As pessoas que estão do meu lado foram fundamentais para a vitória. Como já disse outras vezes, eu tenho um grupo muito forte e foi com esse grupo que nós conseguimos realmente ganhar", disse Manoel Filho, se referindo aos dois ex-presidentes da Liga que trabalharão com ele na nova gestão.



Como um de seus projetos principais, Manoel Filho não esconde o desejo de reativar a extinta Copa Oeste e mostra preocupação com o Nogueirão. "Em nossos projetos está o retorno dos campeonatos amadores que foram esquecidos, como a Copa Oeste, que revela muitos jogadores da nossa região; e o Nogueirão. Hoje, o estádio está interditado e existe até uma conversa de que o Potiguar não poderá jogar a Copa do Brasil aqui".



O Nogueirão, inclusive, era o foco para o candidato de situação Pedro Teodoro. Ele tinha viabilizado um projeto para a construção de um novo estádio em Mossoró, usando o Leonardo Nogueirão como permuta com uma empresa estrangeira. "O projeto existe, então cabe agora a ele [Manoel Filho], na condição de gestor, buscar a concretização. No que depender de mim, vou ajudá-lo, porque acima de tudo está o futebol de Mossoró", confirmou Pedro.



Por outro lado, Manoel Filho afirma que a decisão sobre o futuro do Nogueirão, seja pela municipalização, permanência sob gerência da LDM, ou até mesmo a permuta, vai depender do que os filiados decidirem.

"Isso aí quem vai decidir são os filiados. Eles que mandam. Eu apenas administro, então eles têm o poder".



Novos planos



Depois da derrota na tentativa de se reeleger como presidente da LDM por mais quatro anos, o empresário Pedro Teodoro Negócio garante que não vai se afastar do futebol. Torcedor do Baraúnas assumido, ele quer voltar a trabalhar diretamente com os projetos do tricolor mossoroense.



"Vou continuar envolvido com o futebol, até porque todos sabem da minha ligação com o Baraúnas, então vou pra lá ajudar João Dehon a fazer um bom trabalho. Prefiro ficar na qualidade de ajudante, como sempre foi", comentou Pedro.





Gazeta do Oeste