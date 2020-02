Obra de duplicação da BR-101 segue ritmos diferentes

Fotos: Vlademir Alexandre

Aos 94 anos de idade, incrédulo com a promessa de conclusão até o final de 2009, ele prevê: “Do jeito que vai, isso é negócio para mais dois anos.” A previsão do aposentado pode estar equivocada e a do Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre – Dnit (que estabeleceu o prazo até dezembro) tem todas condições para ser cumprida, mas o fato é que o andamento da obra segue em ritmos bem diversos.Enquanto em alguns trechos, como o de Parnamirim a São José de Mipibu, a pista de concreto está pronta e resta apenas um espaço de pouco mais de 100 metros e a conclusão das sinalizações, em outros ainda se está na fase de terraplanagem e nas zonas urbanas a espera é pelo término dos processos de desapropriação.Ainda assim, a última nota técnica do Dnit confirma a expectativa de término do lote 1 até julho próximo e do lote 2 até dezembro. O primeiro lote vai de Natal até o acesso a Arez, está sob a responsabilidade do Exército e já foram executados 58% dos trabalhos previstos. É onde se pode observar os maiores avanços na obra, embora os militares ainda dependam de ações como a desapropriação de terrenos e prédios nas zonas urbanas, para poder realizar a duplicação e em alguns casos construir as marginais.Enquanto isso no segundo lote, a cargo de um consórcio privado e que segue até a divisa com a Paraíba, o início mais tardio dos trabalhos e a grande quantidade de pontes e viadutos a serem erguidos fez com que somente 42% da obra esteja concluída atualmente. No entanto, alguns trechos deverão ser liberados antes do final do ano, ainda em setembro.De qualquer forma, a obra que se arrasta desde o final de 2005 já apresenta pelo menos um aspecto negativo: o financeiro. Isso porque a previsão inicial de gastos já foi ultrapassada e novas adequações no projeto fizeram o valor total dos dois lotes em território potiguar passar dos R$ 280 milhões iniciais para mais de R$ 300 milhões.Se esse investimento valeu a pena é algo que os motoristas vão poder avaliar a partir do próximo dia 20, quando o Dnit prevê a liberação da primeira parte da pista já duplicada, totalizando 14 km entre Parnamirim e São José de Mipibu. Quanto ao restante, se as chuvas ou o aparente ritmo lento de alguns trechos não atrapalhar o cronograma, até o final do ano norte-rio-grandenses como o ex-agricultor Luiz Clemente vão poder comemorar, ou lamentar, o término de uma das maiores obras já realizadas no Estado.