Os três grandes compositores

Por essa época, Tom Jobim já era músico conhecido na noite carioca. Sua obra contém músicas que fazem parte do repertório clássico da bossa nova, como Desafinado e Samba de uma nota só, em parceria com Newton Mendonça, e que seriam os dois primeiros temas da bossa nova a entrarem e serem gravados no mercado norte-americano a partir de 1960".E prossegue o historiador e crítico musical afirmando: "Ao lado de Vinicius de Moraes compôs, além de Chega de saudade, outra das mais representativas deste gênero, Garota de Ipanema, que se tornou a canção brasileira mais conhecida em todo o mundo, depois de Aquarela do Brasil (Ary Barroso), com mais de 169 gravações, incluindo a primeira, realizada em 1963 por Tom Jobim (Verve), a de Sarah Vaughan em 1964 (Mercury), a de Stan Getz em 1966 (RCA Victor), a de Frank Sinatra e Tom Jobim em 1967 (Reprise), e a de Ella Fitzgerald em 1971 (Pablo), entre as de outros artistas nacionais e estrangeiros".Sobre o histórico concerto no Carnegie Hall de Nova York, em 1962, o autor do Dicionário da Música Popular Brasileira registra a presença de Tom Jobim e João Gilberto, entre outros, inclusive o violonista Bola Sete, a cantora Carmen Costa, o percussionista José Paulo e o pianista argentino Lalo Schifrin, que pouco tinham a ver com a bossa nova.“Por outro lado, apresentaram-se também Oscar Castro Neves, Agostinho dos Santos, Luiz Bonfá, Carlos Lyra, Sexteto Sérgio Mendes, Roberto Menescal, Chico Feitosa, Normando Santos, Milton Banana e Sérgio Ricardo. O espetáculo abriu as portas do mundo para este gênero. No cartaz, o evento intitulava-se Bossa Nova - New Brazilian Jazz. O show foi transmitido ao vivo para o Brasil pela Rádio Bandeirantes".Como precursores da bossa nova, estão, entre outros, Garoto, Bola Sete, Laurindo de Almeida, Luís Bonfá, João Donato, o potiguar Hianto de Almeida, Janet de Almeida, Djalma Ferreira, Johnny Alf, Dolores Duran, Dick Farney, Lúcio Alves, Agostinho dos Santos, Dóris Monteiro, Elizeth Cardoso, Maysa, Silvinha Telles e Tito Madi.Para o jornalista e crítico musical Sérgio Augusto, no livro "Eis aqui os bossa-nova", de Zuza Homem de Mello, "tudo começou, mesmo, com o piano inovador de Johnny Alf, na boate do Hotel Plaza, em meados dos anos 50, e a batida diferente do violão de João Gilberto, atingindo o seu ápice com as refinadíssimas harmonias de Tom Jobim".