América: esta pode ser a última chance

Vlademir Alexandre Souza, recuperado de contratura, volta hoje contra o braga

O América somou até agora 39 pontos, está na 16ª posição, e, na seqüência da competição enfrenta São Caetano, Barueri, fora de Natal, e o Corinthians, campeão da Série B, na última rodada. Teoricamente, pois estamos falando de futebol, essa é a última chance do clube potiguar entrar em campo com possibiliades positivas de vitória, nos outros jogos, não.Para o jogo de hoje, a boa nóticia é que o América vai contar com o retorno do meia Souza. O jogador, machucado, uma contratura muscular, desde a partida contra o Santo André, realizada em Natal, no último dia 21/10, está recuperado e pronto para a partida. Max, que a diretoria não obteve êxito no efeito suspensivo, e Luís Maranhão deslfalcam a equipe. Elias e Marcelo Nicácio serão os substitutos naturais dos ausentes, suspensos. Quem também retorna ao time é o volante Jílio Terceiro.O técnico Ruy Scarpino, diante das cobranças, já garantiu que o time não será rebaixado, mas reconhece a importância do jogo de hoje à noite.O Bragantino entra em campo, nesta terça-feira, para vencer, isso se quiser continuar na na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. À equipe paulista, porém, somente a vitória interessa. No quarto lugar, com 53, os visitantes estão a dois do quarto colocado, o Vila Nova. Apesar do empate sem gols contra o Ceará, na rodada passada, o técnico Marcelo Veiga deve fazer apenas uma mudança. Como o zagueiro César Gaúcho está suspenso, com três cartões amarelos, Cris, recuperado de lesão, deve ser o titular.Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Vandinho; Júlio Terceiro, Elias, Saulo e Souza; Cascata e Marcelo Nicácio.Técnico: Ruy Scarpino.Gilvan; Cris, Adriano e Gustavo; Nego, Moradei, Danilo Bueno, Malaquias e Pará; Nunes e Davi.Técnico: Marcelo VeigaEstádio Machadão, em Natal-RN10/11/2008 (terça-feira)21h45Marcelo de Lima Henrique-Fifa/RJ