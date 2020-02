Fórmula de preço do girassol será acordada na próxima semana Termo de compromisso com a Petrobras para a comercialização será assinado em março.

Em entrevista exclusiva ao portal Nominuto.com, o secretário estadual de energia, Jean-Paul Prates, informou que o termo de compromisso com a Petrobras para comercialização de girassol deverá ser fechado em março.. A Petrobras irá comprar as sementes cultivadas nos assentamentos do Rio Grande do Norte para produção de biodiesel.



“Estamos fechando o detalhamento técnico do cálculo para comercialização com a Petrobras do girassol”, destaca Jean-Paul.



Os detalhes do termo de compromisso entre Petrobras Biocombustível e Governo do Estado sobre contrato com energia inclui assistência técnica para produção, logística e coleta das sementes.



Segundo Jean-Paul a dificuldade no estabelecimento de preços comerciais acontece por motivo de não existir comercialização no Brasil. “Vamos praticar o preço base da soja somando um bônus de 10%”, explica.



“A fórmula de preço será acordada semana que vem e ainda será debatida com os produtores”, conclui o secretário.



A reunião aconteceu nessa manhã com o diretor de produção da Petrobras Biocombustível e ex-ministro da Reforma Agrária, Miguel Rosseto, e demais membros do projeto de agricultura familiar.