Lula chega ao Rio Grande do Norte

Vlademir Alexandre Presidente visita nesta tarde o assentamento Rosário, em Ceará-Mirim.

Lula foi recebido no aeroporto pela governadora Wilma de Faria (PSB), o chefe de Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, o deputado federal Henrique Alves (PMDB).Eles o acompanharão na viagem ao assentamento de Rosário, na agrovila de Canudos ,para conhecer Polo de Tilapicultura, considerado modelo de programa social do governo federal, por ter emancipado economicamente centenas de famílias que dependiam do programa Bolsa Família.O assentamento de Rosário fica distante do centro de Ceará-Mirim e é difícil acesso. No local, não há sinal de nenhuma operadora de celular.* Mais informações em instantes.