Reservas do pré-sal podem chegar a 50 bilhões de barris, diz nova diretora da ANP O volume estimado é mais de quatro vezes maior do que as reservas atuais do país.

Rio de Janeiro - A nova diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, afirmou nesta sexta-feira (7), durante discurso de posse, que as reservas de petróleo e gás natural na área do pré-sal – onde estão localizados os mega-campos de Tupi e Iara – podem chegar a pelo menos cerca de 50 bilhões de barris. O volume estimado é mais de quatro vezes maior do que as reservas atuais do país.



A diretora da ANP, que antes ocupava a superintendência de Definição de Blocos da agência, manteve a avaliação inicial já feita para o mega-campo de Tupi, de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo e óleo equivalente.



Segundo ela, serão necessários investimentos de cerca de US$ 70 bilhões, a perfuração de cerca de 500 poços e a instalação de oito plataformas de grande porte para desevolver o campo.



“Estimamos que o pré-sal tenha pelo menos 50 bilhões de barris, volume 4 vezes maior do que as reservas atuais do país. Isto significa um enorme desafio em termos de investimentos, de produção de aço e necessidades regulatórias”, afirmou.



O chamado “Cluster de Tupi”, como vem sendo conhecida a área que inclui ainda poços como o de Guará, Iara e Carioca já teve 42 dos seus quase 100 campos licitados pela Agência Nacional do Petróleo.