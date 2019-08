Estradas: três pessoas morrem no fim de semana no RN Ao todo foram registrados 32 acidentes, que deixaram 16 pessoas feridas.

Três pessoas morreram em acidentes nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte nesse fim de semana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 32 acidentes, que deixaram 16 pessoas feridas entre a sexta-feira (16) e o domingo (18).



A primeira morte se deu às 5h40 da sexta, no Km 286 da BR 304, em Macaíba, e resultou na morte de João Eudes Dantas. Segundo a PRF, ele tentou uma ultrapassagem forçada e acabou colidindo frontalmente com um caminhão.



No sábado, João da Silva Araújo, de 62 anos, morreu atropelado no Km 104 da BR 406, em João Câmara. O veículo que o atropelou não foi identificado e o motorista fugiu sem prestar socorro.



A terceira morte foi registrada às 17h10 deste domingo, no Km 107 da BR 101, em Parnamirim. Um Corsa colidiu com uma moto em um cruzamento e o piloto da moto, Sérgio Estevam Ribeiro, de 26 anos, morreu na hora. A causa presumível do acidente foi um avanço de sinal vermelho, mas a PRF ainda não definiu quem provocou o acidente.



* Com informações da PRF/RN.