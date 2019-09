Garibaldi Alves se diz cansado para enfrentar disputa à CCJ

Arquivo Nominuto Garibaldi Alves: "ficarei muito satisfeito se meu nome for lembrado".

“Ficarei muito satisfeito se meu nome for lembrado. Agora, estou cansado para articular as Comissões”, disse hoje (24) aoDepois de passar semanas tentando conquistar o voto dos senadores, o projeto de reeleição de Garibaldi Alves foi sepultado semana passada com a decisão do José Sarney (PMDB) em entrar na disputa, que ocorre em 02 de fevereiro.Depois da eleição, serão escolhidos os membros das 11 Comissões permanentes do Congresso. Dentre elas, a de CCJ é considerada a de maior peso político.