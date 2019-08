Estadual 2009: Alecrim busca vitória contra o ASSU no Machadão

O Alecrim recebe o ASSU, no Machadão, pela segunda rodada do Campeonato Estadual deste ano.Enquanto o alviverde vem de um empate fora de casa contra o Baraúnas, o “camaleão do Vale” derrotou o Potyguar de Currais Novos por 1 a 0.Para o jogo contra o Alecrim, o ASSU não terá o atacante Luciano Paraíba, autor do gol da vitória, que foi expulso neste jogo.Já o Alecrim espera contar com o apoio de sua torcida para conseguir a vitória jogando no Machadão .