Geórgia Nery: A senhora pensa em conversar com o senador Garibaldi Alves Filho no sentido de fazer alianças em 2010?



Wilma de Faria:

Conversar, em posso até conversar. Mas fazer aliança é outro assunto. O que eu posso dizer é que a minha aliança hoje é com o presidente Lula e com os partidos da base aliada dele. Todas as minhas disputas foram difíceis. Estou na política por idealismo.