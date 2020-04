Caso Vasco: clube pode ficar fora da Série B Auditor afirma que a decisão do TJD é a que vale e clube ainda pode ser eliminado da Fifa se não acatar.

O "Caso Jefferson" pode custar muito mais caro do que apenas uma semifinal da Taça Guanabara para o Vasco. O clube carioca tem risco real de ficar fora das competições do futebol brasileiro caso seja beneficiado mesmo pela decisão da Justiça do Trabalho. Foi o que afirmou o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt ao Jogando em Casa desta quinta-feira



A polêmica da perda de pontos do Vasco ganhou mais um capítulo. Depois do Ministério Público do Trabalho entrar na história notificando o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ), devolvendo os pontos para o Vasco, o Tribunal Desportivo afirma que a sua decisão será mantida e as semifinais serão realizadas entre Flamengo x Resende e Fluminense x Botafogo.



“A justiça do trabalho não tem competência para mudar a decisão das semifinais. A Justiça Desportiva é competente para julgar o Campeonato Carioca”, afirmou o Auditor do TJD/RJ, Dr. Marcelo Jucá, que foi um dos que votou contra o Vasco no julgamento de primeira instância.



De acordo com o membro do TJD/RJ, se o Vasco tentar se beneficiar da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), pode acabar pagando caro por isso. “Se o clube tentar tirar proveito, será denunciado no artigo 231 do CBJD, podendo ser excluído não só do Campeonato Carioca, mas também da Fifa”, contou Dr. Marcelo Jucá com exclusividade ao site Justicadesportiva.com.br



O Presidente do TJD/RJ, Antônio Vanderler, lamentou a decisão do TRF e afirmou que isto fere a Justiça Desportiva nacional. “É com muita tristeza que recebi este fax. Porque os clubes não estão respeitando os contratos com as entidades. Eles assinaram o regulamento da competição que proíbe entrar na Justiça Comum para caçar uma decisão da Justiça Desportiva. Esta decisão Invade a decisão da justiça desportiva”, disse Vanderler à Radio Tupi.



Antes do Ministério Público do Trabalho entrar na história, o Vasco já vinha sendo ameaçado de ser denunciado no artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois o Pleno do TJD/R decidiu, por maioria de votos, que o clube deveria ter a sua conduta analisada pela procuradoria.



Confira o que diz o artigo 231: Pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiarse de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro.

PENA: exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de R$ 50mil a R$ 500mil.