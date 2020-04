Ex-prefeito de Ouro Branco é assaltado e levado para matagal Além dele, estavam sua esposa e o motorista, que foram rendidos e colocados no carro dos assaltantes e levados a um matagal sob ameaça dos acusados.

O ex-prefeito de Ouro Branco, Francisco Lucena de Araújo Filho, foi vitima de assaltantes na manhã desta quarta-feira (18) quando retornava de uma viagem em uma caminhonete Silverado de cor prata. Ele se deslocava de Caicó pela rodovia, que dá acesso ao distrito de Palma, quando foi abordado por três homens em um Gol de cor vermelha.



Além do ex prefeito, estavam no veículo sua esposa e o motorista. Os três foram rendidos e colocados no carro dos assaltantes enquanto um dos assaltantes fugia no veículo do ex-prefeito. As vítimas foram levadas a um matagal onde permaneceram por mais de uma hora ameaçados por um dos suspeitos que apontava uma arma para eles.



Após a fuga do bandidos, as vítimas conseguiram uma carona até a cidade de Caicó onde registraram queixa na Policia Civil. De acordo com informações do Francisco Lucena, os suspeitos estavam bem vestidos e avisaram que iriam abandonar o carro após roubar o dinheiro da Prefeitura.



A polícia está em diligência e buscando informações dos acusados. O carro do ex-prefeito que foi levado pelos bandidos, é uma Silverado prata, de placas MZM-2020/Ouro Branco.