Embarcações pesqueiras do RN terão isenção de ICMS para óleo diesel

Arquivo Donos de barcos já podem ser beneficiados com isenção

O anúncio do decreto foi comemorado pelos proprietários das embarcações pesqueiras. O secretário João Batista Soares acredita que o decreto aumenta a competitividade do setor.“Desde 2003 que a governadora vem dando isenção para embarcações pesqueiras, respondendo a uma reivindicação dos pescadores de alto mar”, afirma.Segundo Soares, as embarcações estrangeiras que pescam na costa do Brasil são abastecidas com um custo reduzido por causa da lei de exportação. Com a isenção do ICMS, as embarcações potiguares ficam em situação de igualidade e passam a também competir no mercado.João Batista Soares lembrou ainda que a isenção do ICMS é total e válida para embarcações de todos os portes. Ele afirma que as embarcações precisam estar em situação legal.“A Marinha emite uma relação de barcos do Rio Grande do Norte e aponta aqueles que podem fazer o trabalho de pesca. Em seguida a Secretaria de Tributação publica as portarias dando permissão para o abastecimento”, explica.

Sobre as empresas habilitadas para o abastecimento, o secretário de Tributação afirma que depende da disposição das empresas. No Estado, três empresas estão habilitadas: a Alesat Combustíveis, a Alvo Distribuidora e a Petrobras Distribuidora.