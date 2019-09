Brasil aposta em novos roteiros para atrair turistas europeus Além dos roteiros tradicionais, estão sendo apresentadas opções direcionadas à cultura, ao ecoturismo, aos negócios e ao esporte

Para incentivar o turismo de estrangeiros no país, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) está investindo em novos roteiros. O objetivo é mostrar a diversidade do Brasil. Por isso, além dos roteiros tradicionais, estão sendo apresentadas opções direcionadas à cultura, ao ecoturismo, aos negócios e ao esporte.



Segundo a Embratur, o mercado europeu é um dos mais importantes. Só nste mês, o Brasil participou de eventos em Portugal e na Itália e, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, participará da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madri, na Espanha.



Nas últimas feiras internacionais, o instituto distribuiu o novo manual de vendas produzido pelo Ministério do Turismo. O material apresenta as principais atrações brasileiras para auxiliar operadores e agentes de turismo.



A Europa é responsável por expressiva parcela do fluxo de turistas para o país. De acordo com a Embratur, em 2007, os países europeus enviaram 38% dos 5 milhões de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil. A atual freqüência aérea entre o país e a Europa é de 202 vôos semanais.



Outra maneira de incentivar o turismo é por campanhas publicitárias. A Embratur informou que, desde setembro de 2008, a campanha Brasil Sensacional está sendo veiculada em diversos países europeus. O investimento total da campanha, que vai até junho de 2010, é de US$ 88 milhões e o plano total de mídia prevê a veiculação de peças em televisão, publicações impressas, mobiliário urbano e na internet.