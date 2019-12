De virada, Vasco derrota o Resende de 3 a 1

De virada, o Vasco derrotou o Resende pelo placar de 3 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara. Nilton, Tiago e Rodrigo Pimpão marcaram os gols da equipe vascaína. Leandro fez o gol do Resende.Com a vitória, o Vasco assumiu a liderança do Grupo A com nove pontos ganhos. Na próxima rodada, a equipe cruzmaltina disputará o clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Já o Resende enfrentará o Duque de Caxias.Aos 18 minutos de jogo, o Resende abriu o placar. O zagueiro Leandro bateu falta de longe, a bola desviou na barreira, enganou Tiago e morreu no canto direito: 1 a 0. Aos 42 minutos, Paulo Sérgio cruzou e Nilton de cabeça, empatou: 1 a 1.Na segunda etapa, aos 24 minutos, Rodrigo Pimpão foi derrubado dentro da área. Pênalti. O goleiro Tiago cobrou e desempatou: 2 a 1. Aos 32, Rodrigo Pimpão definiu o placar, ao aproveitar cruzamento da direita e empurrar para o fundo das redes: Vasco 3 x 1 Resende.Com dois homens a mais em campo já que, os zagueiros Breno e Naílton haviam sido expulsos ao cometerm faltas violentas, o Vasco tocou a bola administrando até o fim o resultado positivo.Jogo: Resende 1 x 3 Vasco da GamaLocal: Estádio da Cidadania, em Volta RedondaData: 04 de fevereiro Horário: 22 HorasÁrbitro: Felipe Gomes da Silva Assistentes: Eduardo de Souza Couto e Flavio Manoel da Silva

Cléber, Leandro, Nailton e Breno; Taércio, Marcio Gomes, Fred (Roberto), Fábio Azevedo (Sousa), Léo (Vinícius) e Felipinho; Bruno Meneghel. Técnico: Antônio Carlos Roy.

Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Nilton, Jéferson (Faioli) e Fernandinho (Élton); Alex Teixeira (Fernando Galhardo) e Rodrigo Pimpão Técnico: Dorival Júnior.